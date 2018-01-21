Крупнейший корабль ВМС Ирана переломился на две части во время шторма

Тегеран, 21 января. Один из крупнейших военных кораблей Ирана Damavand переломился на две части. Однако власти страны утверждают, что судно получило незначительные повреждения, передает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел 10 января в городе Бендер-Энзели. Фрегат ВМС Ирана налетел на волнорез в Каспийском море из-за неблагоприятных погодных условий. Высота волн достигала четырех метров.

В результате шесть человек из экипажа оказались за бортом. Впоследствии появились данные о трех погибших.

На опубликованных в Сети фотографиях можно увидеть, что военный корабль переломился перед вертолетной палубой. Однако власти Ирана продолжают сообщать о незначительных повреждениях.

#Iranian Moudge-class light frigate #DAMAVAND 77 hit a concrete breakwater at Bandar Anzali on the Caspian Sea; 2 sailors still missing https://t.co/YXpPfL2CNM and https://t.co/PigZG0zo5w pic.twitter.com/sSkjRht4Mn — Chris Cavas (@CavasShips) January 11, 2018

Отметим, что Damavand вошел в состав ВМС Ирана около трех лет назад.