Путин поздравил «Газпром-медиа» с 20-летним юбилеем

Москва, 21 января. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Газпром-медиа» с 20-летним юбилеем по случаю создания компании. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Сотрудники компании всегда ставили перед собой амбициозные цели, последовательно добивались их реализации. В своей деятельности неизменно демонстрировали высокие профессиональные качества, умение справляться с трудностями», — отмечается в сообщении.

По словам главы государства, компания вошла в число лидеров российских СМИ благодаря творческому подходу к делу. Кроме того, «Газпром-медиа» удалось реализовать много востребованных проектов в средствах массовой информации. Особой благодарности заслуживает поддержка, которую компания оказывает благотворительным инициативам, добавил Путин.

Президент выразил надежду, что холдинг продолжит развиваться в своей деятельности.