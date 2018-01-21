Турция заявила об ударах по 153 целям на севере Сирии

Анкара, 21 января. Турецкие военные заявили, что в ходе выполнения боевых задач в рамках операции «Оливковая ветвь» были поражены 153 цели, принадлежащих курдским вооруженным формированиям на севере Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«Продолжаются атаки на заранее намеченные цели и их уничтожение при поддержке сухопутных войск. На данный момент поражены 153 цели, принадлежащие террористам, в том числе убежища, склады с оружием. Операция продолжается в плановом режиме», — сообщили в Генеральном штабе ВС Турции.

Напомним, в субботу началась операция ВС Турции «Оливковая ветвь». Первой фазой операции стали массированные авиаудары по курдским позициям.

Поводом для операции против курдских сил стали планы Пентагона по созданию так называемых «сил обороны границы» на базе проамериканских курдских формирований. Анкара неоднократно требовала от Вашингтона прекратить снабжать курдов оружием, полагая, что оно попадает к курдским террористам и сепаратистам из «Рабочей партии Курдистана», однако в Вашингтоне заявили, что курды получат «столько поддержки, сколько потребуется».