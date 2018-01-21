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Империя наносит ответный удар: эксперт объяснил, что произойдет с теми, кто копал под Трампа
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    Империя наносит ответный удар: эксперт объяснил, что произойдет с теми, кто копал под Трампа

    13:07  21 Января 2018
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    «Империя наносит ответный удар»: эксперт объяснил, что произойдет с теми, кто «копал под Трампа»

    Накануне первой годовщины инаугурации президента США Дональда Трампа стало известно, что министерство юстиции и ФБР в нарушение закона устраивали слежку за избирательной кампанией республиканца. По мнению эксперта-американиста Александра Домрина, Трамп готовит наступление на своих оппонентов.

    Доказательства того, что Минюст и ФБР следили за кампанией Трампа, содержатся в «шокирующем» докладе Комитета Палаты представителей США по разведке, доступ к которому на днях получили конгрессмены, сообщил Fox News.

    Республиканцы потребовали открыть доступ к этому четырехстраничному документу для всех, назвав опубликование доклада «высшим приоритетом для сохранения демократии». Экс-советник Трампа Себастьян Горка уже окрестил эту историю «Обамагейтом» по аналогии с Уотергейтским скандалом. А по мнению конгрессмена Стива Кинга, ситуация намного хуже, чем политический скандал 1972-1974 годов, приведший к отставке президента Ричарда Никсона. Конгрессмен Мэтт Гетц считает, что огласка приведет к серьезным кадровым перестановкам в спецслужбах и уголовным преследованиям.

    «Символично, что вчера, 20 января, была годовщина инаугурации Трампа. Трамп, удержавшись у власти и не подставившись под импичмент, переходит в атаку. Естественно, что существовал сговор спецслужб вроде ЦРУ и ФБР с верхушкой демократов и с Бараком Обамой в частности. В значительной степени эти спецслужбы использовались против оппонентов демократов и в первую очередь — против Трампа. И если сейчас действительно будут рассекречены многие материалы, если они станут достоянием общественности, то это будет большой скандал. Большой скандал не против Трампа, а против его оппонентов. С моей точки зрения, точки зрения русского человека, который наблюдает за тем, что происходит в Америке, за этим зоопарком, это будет очень интересно и очень симптоматично», — отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук Александр Домрин.

    «Империя наносит ответный удар»: эксперт объяснил, что произойдет с теми, кто «копал под Трампа»

    Американист напомнил, что некоторое время назад он предрекал, что Хиллари Клинтон вполне может стать объектом пристального расследования в связи с ее действиями в бытность госсекретарем.

    «Естественно, она не могла бы заниматься коррупционной деятельностью без согласия и участия президента Обамы. Давайте дождемся. Мне как юристу очень нужны детали. Нужны юридические факты, а не домыслы. Если доклад Комитета Палаты представителей США по разведке будет опубликован, как того требуют республиканцы, будет очень интересно его обсудить», — сказал Александр Домрин.

    Он полагает, что последствия обнародования сведений о противозаконной слежке за избирательной кампанией Трампа могут быть самыми серьезными.

    «Спецслужбы, контролируемые демократами, копали под Трампа и в ходе его кампании, и после того, как он вступил в должность. Собственно, из-за этого директора ФБР Джеймса Коми выгнали с должности. Из-за того, что ФБР, которое должно выполнять совершенно ясную функцию, заигралось в политику. Это тот самый случай, когда империя в лице Трампа наносит ответный удар», — пояснил эксперт.

    Профессор Александр Домрин

    Александр Домрин подчеркнул, что разгорающийся скандал вокруг слежки Минюста и ФБР за Трампом и его соратниками стоит рассматривать в привязке к годовщине Трампа на посту президента США.

    «Трамп пытается осушить вашингтонское болото. Год спустя у него это не очень получилось. Но самое главное, что это вашингтонское болото его не засосало. Самое интересное только начинается», — считает американист.

    При этом Александр Домрин не согласен с американскими СМИ, которые полагают, что разоблачение заставит быстро забыть о теориях заговора.

    «Говорить о вмешательстве России в выборы в США перестанут года через два-три, не раньше. Вспомните, как перед вторжением в Ирак госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании Совбеза демонстрировал пробирку с непонятным белым веществом. Стало понятно, что это был фейк, только года через три-четыре. А уж с Россией, которая якобы помогла Трампу выиграть, быстро точно не успокоятся», — уверен Александр Домрин.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
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    #барак обама #хиллари клинтон #дональд трамп #россия #сша #трамп #александр домрин
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