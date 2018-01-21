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В Совфеде пригрозили Молдавии встречным счетом в ответ на заявление об «оккупации»
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    В Совфеде пригрозили Молдавии встречным счетом в ответ на заявление об «оккупации»

    11:48  21 Января 2018
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    В Совфеде пригрозили Молдавии встречным счетом в ответ на заявление об «оккупации»

    Москва, 21 января. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал планы Кишинева выставить Москве счет за «оккупацию» Приднестровья. 

    Сенатор напомнил, что только благодаря российским миротворцам в регионе удается избежать вооруженного конфликта.

     «Думаю, что Россия вправе выставить Молдавии встречный счет. Российские миротворцы выполняют в этом регионе важнейшую функцию, предотвращая неизбежный в случае их отсутствия серьезный вооруженный конфликт, что, несомненно, связано с денежными затратами – и немалыми. Жаль только, что Молдавии платить нечем. Страна – банкрот»,  — отметил Клинцевич. 

    Напомним, ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что Кишинев планирует выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья. В Госдуме уже назвали подобные заявления актом конфронтации.

    Отметим, ранее стало известно, что в Сербии хотят попросить президента России Владимира Путина ввести миротворцев на территорию Косово, чтобы решить ситуацию там по сирийскому сценарию.    

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    Автор: Федор Веснин
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    #путин #приднестровье #клинцевич #молдавия #миротворцы #кишинев
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