В Совфеде пригрозили Молдавии встречным счетом в ответ на заявление об «оккупации»

Москва, 21 января. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал планы Кишинева выставить Москве счет за «оккупацию» Приднестровья.

Сенатор напомнил, что только благодаря российским миротворцам в регионе удается избежать вооруженного конфликта.

«Думаю, что Россия вправе выставить Молдавии встречный счет. Российские миротворцы выполняют в этом регионе важнейшую функцию, предотвращая неизбежный в случае их отсутствия серьезный вооруженный конфликт, что, несомненно, связано с денежными затратами – и немалыми. Жаль только, что Молдавии платить нечем. Страна – банкрот», — отметил Клинцевич.

Напомним, ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что Кишинев планирует выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья. В Госдуме уже назвали подобные заявления актом конфронтации.

Отметим, ранее стало известно, что в Сербии хотят попросить президента России Владимира Путина ввести миротворцев на территорию Косово, чтобы решить ситуацию там по сирийскому сценарию.