Выборы-2018: Гордон назвала Путина «игроком номер один»

Санкт-Петербург, 21 января. Кандидат в президенты России от партии добрых дел Екатерина Гордон рассказал о том, как относится к участию Владимира Путина в грядущих выборах.

Накануне Гордон выступила на форуме «Россия правовая», который проходил в Санкт-Петербурге.

«Очевидно, что из всех политических игроков он номер один, это правда. Странно делать вид, что это не так», — заявила Гордон, комментируя участие действующего главы государства в президентской гонке.

Она также отметила, что хочет воспользоваться площадкой, чтобы рассказать о «наболевшем». В случае поражения на выборах Гордон готова продолжить свою деятельность, направленную на защиту граждан, передает агентство РИА Новости.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пойдет на них как самовыдвиженец. В данный момент в поддержку его кандидатуры собираются подписи по всей стране.