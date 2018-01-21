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Общество
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Украина
Украинского телеведущего возмутило «обрусение» Львова: Наши дети уже «что-кают»
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    Украинского телеведущего возмутило «обрусение» Львова: Наши дети уже «что-кают»

    11:45  21 Января 2018
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    Украинского телеведущего возмутило «обрусение» Львова: Наши дети уже «что-кают»

    Львов, 21 января. По словам украинских социологов, даже во Львове, который традиционно считают «самым украинским городом Украины», происходит постепенно распространение доли русскоговорящих — несмотря на агрессивную языковую политику государства. По мнению социологов, обрусение западной Украины связано с появлением во Львове большого количества беженцев из Донбасса.

    Известный украинский социолог Алексей Антипович отметил, что в остальных городах Украины политика украинизации работает.

    «В Полтаве украинского языка очень много, в Киеве украинского языка стало больше в разы, во Львове стало больше русского языка», — заявил Антипович в эфире киевского телеканала.

    «Это правда. За счет, как раз, населения востока, которое приехало к нам на запад, — с возмущением подтвердил львовский телеведущий Остап Дроздов. — Потому что приезжают, и наши дети уж «что-кают» и «как-ают» в песочницах с детьми этих переселенцев».

    Распространение русского языка Дроздов назвал «большой проблемой».

    Украинского телеведущего возмутило «обрусение» Львова: Наши дети уже «что-кают»

    Ранее президент России Владимир Путин указывал на неадекватную ситуации реакцию Евросоюза на ситуацию с принятым Киевом законом «Об образовании», который существенно ударил по национальным меньшинствам в стране: в то время как Венгрия, Румыния и Польша выразили свой протест, а Венецианская комиссия дала негативное заключение по данному закону, власти ЕС сохраняют молчание.

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    Автор: Валентин Меликов
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