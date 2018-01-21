ООН не справляется: в Сербии попросили Путина ввести миротворцев в Косово

Белград, 21 января. В Сербии намерены попросить президента России Владимира Путина ввести миротворческие войска на территорию Косово и Метохии.

С таким призывом к сербскому правительству обратились в партии «Сербская лига». Как следует из сообщения, опубликованного партией, в «Лиге» считают, что ООН не справляется со своей задачей по защитите народа Сербии от «албанских террористов».

Председатель партии Александр Джурджев заявил, что Белград должен обратиться к Москве, чтобы та направила на Балканы миротворческую миссию. Он отметил, что в Сербии надеются, что, если к решению ситуации подключится российский лидер Владимир Путин, то кризис может быть разрешен «по модели Сирии».

Напомним, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин встречался с сербским коллегой Александром Вучичем. По итогам переговоров стало известно, что Россия согласна быть посредником по урегулированию ситуации в Косово.