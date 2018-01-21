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В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»
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    В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

    11:23  21 Января 2018
    3288

    В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

    Москва, 21 января. Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал слова спикера парламента Молдавии Андриана Канду о том, что местные власти хотят предъявить России счет на миллиарды долларов из-за присутствия российских войск в Приднестровье.

    «Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу. Российские миротворческие силы выполняют функции по своему прямому предназначению — это недопущение вооружённого конфликта, который был в своё время в Приднестровье», — заявил Швыткин в беседе с RT.

    По его словам, присутствие российских военных помогает поддерживать хрупкое перемирие в регионе. Эта ситуация в очередной раз показывает нежелание молдавского парламента следовать курсу, выбранному главой республики Игорем Додоном, уверен Швыткин.

    Любые попытки Молдавии «выдавить российских миротворцев обречены на провал», подчеркнул он. РФ выполняет все норму международного права по защите мира в данном регионе.

    «К великому сожалению, они сегодня ищут внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем. Это, безусловно, делается по указке Запада, США», — добавил политик.

    Ранее Владимир Путин заявил, что РФ будет делать все возможное для урегулирования приднестровского конфликта. По словам главы государства, Россия будет выступать гарантом договоренностей, «которые могут и должны в конце концов появиться для того, чтобы эту проблему решить раз и навсегда».

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    Автор: Дима Оленин
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    #путин #приднестровье #госдума #молдавия
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