СМИ рассказали о планах США включить Россию в программу «Звездные войны»

Вашингтон, 21 января. Британская газета Daily Telegraph сообщила, что администрация экс-президента США Джорджа Буша в начале 90-х годов рассматривала вариант включения РФ в программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), более известной как «Звездные войны».

В статье сообщается, что Буш-старший собирался обсудить этот вопрос с бывшим президентом России Борисом Ельциным после встречи в американском Кэмп-Дэвиде в феврале 1992 года. Отметим, что на этой встрече была подписана декларация, обозначившая окончание холодной войны между странами.

В заметках советника премьер-министра Великобритании того периода Джона Мейджора говорится, что подобное решение сказалось бы на НАТО. Этот шаг также поднял бы «сложные вопросы о том, кто с нами, а кто — нет». Прежнее разделение на Восток-Запад могло быть заменено на Север-Юг. Мейджор не исключил, что включение РФ в эту программу можно негативно отразиться на боевой мощи королевства.

Напомним, что в 1983 году США объявили о создании Стратегической оборонной инициативы, в которую были включены научно-исследовательские работы по размещению ПРО в космосе, что должно было обеспечить защиту США от межконтинентальных баллистических ракет. К проекту подключились союзники США по НАТО. Однако программа была закрыта на этапе экспериментальных разработок.