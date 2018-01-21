Сирия: турецкие танки вошли в Африн

Анкара, 21 января. Танковые соединения Вооруженных сил Турции, преодолев курдскую линию обороны, вошли в сирийский город Африн. Об этом сообщили турецкие телеканалы со ссылкой на армейские источники.

Как сообщил турецкий канал NTV, в ходе продвижения к городу турецкие силы не встретили серьезного сопротивления — избегая вступать в прямое противостояние, курдские отряды отступают от границы с Турцией вглубь территории Сирии.

Напомним, операция Турции против курдских отрядов «Демократического союза» (PYD) и «Народной милиции» (YPG) началась с массированной воздушной бомбардировки курдских позиций и некоторых населенных пунктов. В Африне в результате турецких бомбардировок зафиксированы жертвы среди мирного населения.

Поводом для операции стало намерение Пентагона создать так называемые «Силы обороны границы» из проамериканских вооруженных формирований на севере Сирии — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара не потерпит такой угрозы у своих границ и не допустит усиления курдских сепаратистов.

Вооружение курдских отрядов в Сирии стало, таким образом, двойной провокацией со стороны США — Пентагон поставил курдам огромное количество оружия, несмотря на возражения своего союзника по НАТО — Турции — и стремится к созданию в Сирии зоны, независимой от центрального правительства в Дамаске.