Сирия, 21 января. ВВС Турции бомбят позиции курдов в кантоне Африн в провинции Алеппо. ВКС РФ нанесли значительный урон террористами «Ан-Нусры»*** в Идлибе. Дамаск выступает против вторжения Турции в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли значительный урон «Ан-Нусре» в окрестностях города Джиср Аш-Шугур в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли несколько строений в районе населенных пунктов Ирбин и Хараста на северо-востоке Дамаска; начали вторую фазу наступления на юго-востоке провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: оказалось в окружении к северо-востоку от Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): противостоит ИГИЛ1 в юго-западной части Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: вела бои с ИГИЛовцами в районе Хаджар Аль-Асвад южнее Дамаска; ведет перестрелки с САА недалеко от населенного пункта Бусра Аль-Харири в западной части Даръа.

«Файлак Ар-Рахман»: потеряла десятки боевиков в столкновениях с САА в районе Восточной Гуты.

Курды: подверглись авианалетам ВВС Турции а кантоне Африн на севере провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Во главе с 4-й дивизией подразделения Сирийской арабской армии (САА) начали крупномасштабную военную операцию в районе населенных пунктов Ирбин и Хараста в Восточной Гуте. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, наступление началось с ракетного обстрела, после чего пехотные части войск САР начали штурмовать позиции исламистов. Сообщается, что несколько строений перешли под контроль правительственной армии. Кроме того, в ходе вооруженного противостояния были убиты или получили ранения десятки боевиков формирования «Файлак Ар-Рахман», союзного группировке «Джебхат Ан-Нусра»1. Части САА намереваются перекрыть пути поставок радикалов, пролегающие в районе Ирбина.

Между тем террористы «Исламского государства» возобновили столкновения с боевиками антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» в районе Хаджар Аль-Асвад к югу от столицы. Интенсивные бои, длившиеся более 48 часов, разворачивались на улице Аз-Зейн. Данных о потерях сторон в живой силе и военной технике пока не поступало.

Провинция Алеппо

Накануне Анкара официально объявила о начале военной кампании против курдских войск в кантоне Африн у сирийско-турецкой границы. Турецкие военные самолеты провели несколько боевых вылетов над пунктами дислокации курдских подразделений. Как передает новостной портал Al Masdar News, бомбардировке ВВС Турции подверглась крупнейшая военная база на севере Сирии. Кроме того, авиаудары пришлись по населенным пунктам, подконтрольным Отрядам народной самообороны (YPG), недалеко от города Тель Рифат, что привело к гибели около сотни курдских бойцов. В то же время турецкая артиллерия ведет огонь по курдам со своих позиций в провинции Килис. По данным военного источника в сети Twitter (AACanli), протурецкая Сирийская свободная армия (ССА) также присоединилась к антикурдской операции.

Напомним, сирийское правительство выступает против вторжения Турции, поскольку это является нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики (САР), передавало агентство новостей SANA. Кроме того, сирийские власти опровергают заявления Анкары о том, что получили уведомление о начале операции.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в долине реки Ярмук вновь отмечаются вооруженные стычки между связанной с «Исламским государством» группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Противники ограничились артиллерийскими обстрелами. О потерях сторон не сообщалось.

По информации того же источника, в районе населенного пункта Бусра Аль-Харири, расположенного вблизи границы с соседней провинцией Эс-Сувейда, происходят взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками альянса «Тахрир Аш-Шам». Напомним, несмотря на то, что в Даръа, Эль-Кунейтре и Эс-Сувейде после переговоров между президентами РФ и США действует перемирие, на «Джебхат Ан-Нусру» режим тишины не распространяется.

Провинция Идлиб

Правительственные войска, поддерживаемые российскими ВКС, начали вторую фазу наступления на юго-востоке провинции. После того как части Сирийской арабской армии (САА), продвигавшиеся в Алеппо и Идлибе соединились, прорвав оборону боевиков, под полный контроль сил САР перешла стратегическая авиабаза «Абу Духур». Сообщается, что далее 124-я бригада САА и Национальные силы обороны****** (NDF) продолжат продвигаться в сторону одноименного населенного пункта. Объединив войска, подразделения САР также окружили террористов «Исламского государства», отряды которых дислоцируются на границе между Алеппо, Идлибом и Хамой.

Между тем появились видеоматериалы, на которых запечатлена воздушная атака российских военных самолетов в районе города Джиср Аш-Шугур. Отмечается, в результате точечных авиаударов ВКС РФ были частично разрушены линии обороны исламистов, а также были уничтожены десятки радикалов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)