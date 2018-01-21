В Белом доме перестали брать трубку: автоответчик винит демократов

Вашингтон, 21 января. В Белом доме перестали отвечать на звонки граждан. Это связано с отсутствием финансирования.

Теперь звонящий в Белый дом слышит сообщение автоответчика, в котором говорится об отсутствии денег и том, что «благодарить» за это нужно демократическую партию.

«К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, так как демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности. Это связано с несогласием по вопросу иммиграции», — сообщает автоответчик.

На то, что в резиденции президента перестали брать трубку, уже обратили внимание в социальных сетях.

saw this going around and wanted to check for myself: here’s the message you hear today when you ring the White House comment line during the shutdown pic.twitter.com/sCquYj0XnX — David Mack (@davidmackau) January 20, 2018

Снова подать заявление в Белой дом через оператора можно будет тогда, когда работа правительства будет восстановлена.

Напомним, о том, что Белый дом фактически приостановил свою работу из-за отсутствия необходимого финансирования стало известно 20 января. В Вашингтоне тогда сообщили, что это связано с разногласиями республиканцев и демократов, из-за которых не был окончательно принят государственный бюджет.

Отметим, в период с 1977 по 2013 год приостановки работы, подобные нынешней, случались в Белом доме по меньшей мере 17 раз.