В ЛНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в течение суток

Луганск, 21 января. Украинские силовики придерживались режима прекращения огня минувшие сутки, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мировому урегулированию конфликта в Донбассе уже согласовала в Минске режим перемирия к новогодним праздникам. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался», — цитирует агентство РИА Новости представителя ЛНР.

В ведомстве также отметили, что режим прекращения огня соблюдается уже вторые сутки подряд.

Напомним, что в конце прошлого года в Донбассе прошел масштабный обмен военнопленными между Киевом, ЛНР и ДНР. В ДНР и ЛНР вернулось 238 человек, а на подконтрольную украинскому правительству территорию — 73. Процедура обмена пленными стала возможна благодаря усилиям президента России Владимира Путина, который поддержал предложение украинского политика Виктора Медведчука и обсудил его с лидерами республик Донбасса.