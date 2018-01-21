Симоньян поставила журналистов из США в тупик вопросом о пропаганде Запада

Москва, 21 января. Главный редактор популярного на Западе российского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян поставила в тупик журналистов телеканала NBC, напомнив, что американские СМИ — также как и RT — ставят своей целью информирование людей в различных странах о ситуации в мире. Соответственно, если в их представлении передачи RT являются «российской пропагандой», то сами они получаются «пропагандой Запада».

В беседе с американцами Симоньян подчеркнула, что главной целью RT является информировать аудиторию, передавая как можно более точную и достоверную информацию. Естественно, поскольку RT является российским каналом, информация отражает российскую точку зрения.

«Если вы считаете, что информировать — это значит влиять, то да, можно сказать и так, — отметила главный редактор телеканала. — Мы не больше пропаганда, чем «Голос Америки».

В случае, если любой вид донесения информации до аудитории является пропагандой — то ей следует считать и американские СМИ.

«Почему западным изданиям можно заниматься пропагандой и доносить свои взгляды до всего мира, а России нет?» — задала вопрос американцам Симоньян, поставив их в тупик — ответа у них не нашлось.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Федеральным собранием отметил, что российский закон о СМИ-иноагентах, введенный в ответ на преследования RT в США, нуждается в совершенствовании, чтобы исключить всякое вмешательство извне во внутреннюю политику РФ.