Земельный налог уменьшили для пенсионеров: уточнен порядок подачи заявления на вычет

Москва, 21 января. Для российских пенсионеров снизили земельный налог. Соответствующее решение было одобрено Госдумой еще в конце 2017 года, теперь же в ФНС уточнили порядок и сроки подачи заявления на налоговый вычет.

Напомним, вычет по земельному налогу граждане РФ пенсионного возраста могут получить, если их участок имеет площадь менее 6 соток. При этом те, чей участок больше, также теперь будут платить меньше — из суммы их налога будет вычтена та же необлагаемая кадастровая стоимость 600 квадратных метров.

Как сообщили в Федеральной налоговой службе, чтобы получить вычет по налогу, пенсионеру следует сообщить об этом в ФНС до 1 ноября того года, который является налоговым периодом. При этом в службе отметили, что в случае, когда гражданин пенсионного возраста имеет несколько участков, ему обязательно уточнить, по какому из них он желает получить вычет.

Подать заявление можно в любом налоговом органе на территории России, а также в многофункциональных центрах, где предоставляются государственные услуги, сообщает iReactor.

Отметим, президент России Владимир Путин регулярно говорит о важности введения всевозможных льгот для российских пенсионеров. В конце прошлого года он поручил увеличить число налоговых льготников в земельной сфере, включив в него пенсионеров по старости.