Эксперты назвали топ-3 самых популярных китайских автомобилей в России

Москва, 21 января. Издание Vladtime составило рейтинг автомобилей китайского производства, которые имеют широкий функционал и богатое оснащение за вполне приемлемую цену.

Как отмечается в статье, одним из самых популярных китайских авто является Lifan X60. Этот кроссовер привлекает покупателей приятной ценой в отличие от иностранных конкурентов в сегменте SUV. После рестайлинга авто получило строгий, но более вычурный дизайн. Салон стал гораздо функциональнее, пишет автор. В России Lifan X60 можно приобрести с бензиновым двигателем, мощность которого составляет 128 лошадиных сил. Двигатель работает на пару с «механикой» или вариатором CVT. Стоимость авто варьируется от 709 тысяч до 979 тысяч рублей.

На второе место попал китайский кроссовер Changan CS35, который покорил сердца покупателей экономичностью и стильным дизайном. Технические характеристики: 1,6-литровый мотор, который разгоняется на 113 «лошадок». Цена на авто начинаются с 799 тысяч рублей.

Третью позицию заняла модель Geely Emgrand 7, которая уже давно является одним из самых популярных седанов не только в России, но и во всем мире. На отечественном авторынке Geely Emgrand доступен с двигателями на 1,5 и 1,8 литров, мощность которых составляет 106 и 129 «лошадок» соответственно. Базовая стоимость авто — 649 тысяч рублей.