Статую Свободы временно закрыли для туристов

Нью-Йорк, 21 января. Статую Свободы в Нью-Йорке временно закрыли из-за приостановки работы федерального правительства США.

На пристани на Манхэттене можно увидеть таблички с предупреждением о закрытии монумента. Остров Эллис также оказался недоступен для туристов. Оба объекта находятся под контролем национальных парков США, отмечает издание New York Daily News.

I’m down in Battery Park where tourists can’t leave for the Statue of Liberty and Ellis Island cause of the govt shutdown pic.twitter.com/wDUqCbZKDH — Amber Jamieson (@ambiej) January 20, 2018

После новостей о временном прекращении финансирования правительства в США были закрыты около трети всех национальных парков и музеев.

Как отмечает телеканал «360», Палата представителей приняла очередной временный бюджет сроком на месяц, однако представители демократической партии в Сенате заблокировали принятие документа. В результате работа федерального правительства США была приостановлена.