Выборы-2018: краевой избирательный штаб Путина начал работу на Ставрополье

Ставрополь, 21 января. Первый региональный штаб действующего главы государства и кандидата в президенты России Владимира Путина в минувшую пятницу начал свою работу, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

В число доверенных лиц Путина вошли директор гимназии Александра Будяк, глава Союза деловых женщин Ставрополья Раиса Гударенко, главврач клинической больницы Андрей Пучков.

«Единую Россию» в региональном штабе представляет член Генсовета Партии Игорь Николаев.

По словам Будяк, волонтеры все еще продолжают сбор подписей в поддержку действующего президента России, несмотря на то, что уже было собрано «колоссальное количество».

«Выборы Президента России — главное политическое событие. Наша Партия готова к эффективному взаимодействию с региональным и центральным избирательными штабами Владимира Путина», — рассказал Николаев.

Напомним, что выборы президента России пройдут в марте 2018 года.