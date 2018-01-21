Apple бесплатно меняет iPhone 6 Plus на iPhone 6s Plus

Нью-Йорк, 21 января. Известная американская компания Apple запустила новую программу замены аккумуляторных батарей на новые с 50% скидкой. Пользователи «яблочной» продукции получили возможность воспользоваться хорошей скидкой, однако руководство компании не учло одну важную деталь — заменить старый аккумулятор на новый невозможно в большинстве случаев. Авторизированные сервисные центры и магазины Apple Store не имеют на складах необходимое количество этого компонента.

Больше всего эта проблема коснулась владельцев iPhone 6 Plus, которые смогут заменить аккумулятор только в марте 2018 года, так как именно в этом месяце ожидается большая поставка компонентов, позволяющих воспользоваться 50% скидкой. В результате многие европейцы и американцы остались без работающего смартфона.

В связи с большим количеством жалоб руководство Apple приняло решение раздать новый iPhone 6s Plus десяткам тысяч людей, пишет MacRumors со ссылкой на собственные источники.

В документе, разосланном авторизованным сервисным центрам, сказано, что замена возможна при обращении пользователя в сервисный центр с какой-либо серьезной технической проблемой смартфона до марта 2018 года. Скорее всего, это связано с тем, что Apple больше не производит iPhone 6 Plus, отмечает «Политэксперт».