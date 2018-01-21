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Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем — СМИ
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    Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем — СМИ

    9:19  21 Января 2018
    368

    Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем — СМИ

    Киев, 21 января. Журналисты украинского издания «Страна.ua» опубликовали подробности новогодних каникул президента Петра Порошенко на Мальдивских островах.

    Ранее появилась информация, что с 1 по 8 января украинский лидер отдыха в курортном пятизвездочном отеле, куда прибыл вместе с другими пассажирами на частном самолете. Предполагается также, что Порошенко арендовал целый остров и заселился в отель под чужим именем.

    По предварительным данным, украинский президент зарегистрировался под псевдонимом Mr Incognito Petro. При этом фамилия была не указана.

    В статье отмечается, что отдых обошелся Порошенко в 500 тысяч долларов. Считается, что документы на чужие имена получил не только президент, но и члены его семьи.

    В администрации Петра Порошенко подтвердили, что глава государства действительно отдыхал на Мальдивских островах. Там также заверили, что президент задекларирует расходы на поездку.

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #порошенко #отдых #мальдивы
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