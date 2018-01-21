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Сирия: боевики ССА участвуют в операции ВС Турции против курдов в Африне
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    Сирия: боевики ССА участвуют в операции ВС Турции против курдов в Африне

    9:28  21 Января 2018  /обновлено: 11:14  21 Января 2018
    1436

    Сирия: боевики ССА участвуют в операции ВС Турции против курдов в Африне

    Анкара, 21 января. Боевики «Сирийской свободной армии» начали наступление на курдские позиции на севере Сирии в рамках турецкой войсковой операции «Оливковая ветвь». 

    Как сообщили источники турецкого агентства Anadolu, операция боевиков сирийской «умеренной оппозиции» началась ранним утром в воскресенье. Дополнительных сведений на данный момент не приводится.

    Сирия: боевики ССА участвуют в операции ВС Турции против курдов в Африне

    Напомним, операция «Масличная ветвь» началась в субботу с массированного авиаудара, нанесенного по курдским позициям турецкими ВВС. Источники в Африне сообщили о гибели мирного населения в результате бомбардировок Турции. Поводом для проведения операции против курдов стало заявление Пентагона о создании «Сил обороны границы» на базе проамериканских курдских отрядов в Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
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