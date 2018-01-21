Сирия: боевики ССА участвуют в операции ВС Турции против курдов в Африне

Анкара, 21 января. Боевики «Сирийской свободной армии» начали наступление на курдские позиции на севере Сирии в рамках турецкой войсковой операции «Оливковая ветвь».

Как сообщили источники турецкого агентства Anadolu, операция боевиков сирийской «умеренной оппозиции» началась ранним утром в воскресенье. Дополнительных сведений на данный момент не приводится.

According to YPG, 2 YPJ & 1 YPG fighters and 7 civilians have been killed in Turkish attacks. At least 13 civilians were injured. Attempts to cross border into Afrin in Kurdo and Balia villages of Bilbil district repelled, Turkish soldiers had to withdraw pic.twitter.com/K7ERoG1LMr — Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 21, 2018

Напомним, операция «Масличная ветвь» началась в субботу с массированного авиаудара, нанесенного по курдским позициям турецкими ВВС. Источники в Африне сообщили о гибели мирного населения в результате бомбардировок Турции. Поводом для проведения операции против курдов стало заявление Пентагона о создании «Сил обороны границы» на базе проамериканских курдских отрядов в Сирии.