Российский космонавт устроил «летные испытания пылесоса» на борту МКС

Москва, 21 января. Российский космонавт Антон Шкаплеров поделился на своей странице Twitter видео с полетом на пылесосе в условиях практически полной невесомости на Международной космической станции. Как оказалось, при должной сноровке пылесос может быть в условиях невесомости средством передвижения.

Как оказалось, у космонавта неоднократно спрашивали, можно ли летать в невесомости с помощью пылесоса.

«Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса», — приводит слова Шкаплерова телеканал «Подмосковье 360°».

Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса ???????? // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) January 20, 2018

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал создание в России «конкурентоспособных прорывных разработок» уже в ближайшее десятилетие, которые должны позволить России добиться решительного прорыва в освоении космоса и укрепить статус РФ как космической державы.