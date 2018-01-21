Российский космонавт устроил «летные испытания пылесоса» на борту МКС
Москва, 21 января. Российский космонавт Антон Шкаплеров поделился на своей странице Twitter видео с полетом на пылесосе в условиях практически полной невесомости на Международной космической станции. Как оказалось, при должной сноровке пылесос может быть в условиях невесомости средством передвижения.
Как оказалось, у космонавта неоднократно спрашивали, можно ли летать в невесомости с помощью пылесоса.
«Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса», — приводит слова Шкаплерова телеканал «Подмосковье 360°».
Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса ???????? // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) January 20, 2018
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал создание в России «конкурентоспособных прорывных разработок» уже в ближайшее десятилетие, которые должны позволить России добиться решительного прорыва в освоении космоса и укрепить статус РФ как космической державы.