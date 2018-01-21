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Сирия: правительственные войска выбили террористов с аэродрома Абу-Духур в Идлибе
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    Сирия: правительственные войска выбили террористов с аэродрома Абу-Духур в Идлибе

    8:11  21 Января 2018  /обновлено: 8:31  21 Января 2018
    1491

     

    Сирия: правительственные войска выбили террористов с аэродрома Абу-Духур в Идлибе

    Дамаск, 21 января. Войскам Сирийской арабской армии удалось выбить боевиков местных бандформирований с территории аэродрома Абу-Духур, расположенного в провинции Идлиб. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

    «В результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года», — приводит РИА Новости сообщение российского оборонного ведомства.

    Отметим, 10 января в соседней провинции Идлиб сирийской правительственной армии удалось взять авиабазу «Абу-Духур». Это позволило развернуть широкомасштабное наступление на силы террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории России).

    Сирия: правительственные войска выбили террористов с аэродрома Абу-Духур в Идлибе

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», в своей речи на авиабазе ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская авиация сыграла решающую роль для достижения перелома в борьбе с бандформированиями на территории Сирии. После вывода основной части российской группировки соединения ВКС РФ продолжают оказывать поддержку силам сирийской армии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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