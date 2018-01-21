Сирия: штурмовые отряды САА окружили террористов в Идлибе

Дамаск, 21 января. Штурмовым отрядам САА удалось прорвать оборону террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ) и окружить крупный отряд террористов в провинции Идлиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили в российском военном ведомстве, правительственным войскам удалось соединиться силами ополчения на востоке Идлиба, завершив окружение исламистов.

«Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Сухеля аль-Хасана, наступая вдоль трассы Хама — Алеппо, соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Ранее «Газета.ru» приводила сообщение Минобороны РФ о готовности САА при поддержке ВКС РФ создать «котел» для террористов «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе.

Отметим, российские войска продолжают оказывать поддержку Сирийской арабской армии после вывода из Сирии основной части российской военной группировки. Перед Новым годом президент РФ Владимир Путин объявил, что ВКС РФ успешно справились с главными задачами российских вооруженных сил в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.