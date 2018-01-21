Боевой вертолет Apache рухнул на западе США, пилоты погибли

Форт Ирвин, штат Калифорния, 21 января. Двое военнослужащих вооруженных сил США погибли в результате падения боевого вертолета Apache AH-64, который выполнял тренировочный полет в пустыне Мохаве.

Как сообщает Fox, вертолет Армии США с базы 4-й пехотной дивизии в Форт Карсон, штат Колорадо, разбился ранним утром в субботу неподалеку от тренировочной базы Форт Ирвин.

Официальный представитель Пентагона объявил, что вертолет потерпел крушение во время «отработки вопросов боеготовности», в настоящее время ведется расследование обстоятельств катастрофы.

Падение боевого вертолета стало первым смертельным происшествием у американских военных в 2018 году. Ранее «Газета.ru» сообщала о падении транспортного самолета Grumman C-2 Greyhound, принадлежавшего ВМС США, к югу от острова Окинава.