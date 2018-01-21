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Сирия: ребенок погиб в результате авиаудара ВВС Турции по Африну
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    Сирия: ребенок погиб в результате авиаудара ВВС Турции по Африну

    7:28  21 Января 2018
    992

    Сирия: ребенок погиб в результате авиаудара ВВС Турции по Африну

    Дамаск, 21 января. Одной из первых мирных жертв операции турецкой армии против курдов в Африне стал семилетний мальчик арабского происхождения, который получил ранения в результате авианалета ВВС Турции и скончался на операционном столе. 

    «Мальчик арабского происхождения не был спасен, несмотря на все усилия медиков, и скончался», — сообщило курдское новостное агентство Firat.

    Сирия: ребенок погиб в результате авиаудара ВВС Турции по Африну

    В целом, жертвами ударов турецкой авиации стали девять человек, в том числе шестеро мирных граждан, более десятка получили ранения.

    Ранее RT сообщало о начале новой военной операции турецких войск против курдских вооруженных формирований на территории Сирии. При поддержке военных сил сирийской «умеренной оппозиции» турецкие войска ведут наступление на курдские силы «Демократического союза» (PYD) и «Народной самообороны» (PYD). Сирийское правительство решительно осудило нападение.

    В МИД РФ призвали стороны конфликта проявить взаимную сдержанность и сосредоточиться на достижении политического урегулирования в Сирии и поддержке государственного суверенитета страны, отмечает «Газета.ru».

    Автор: Валентин Меликов
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