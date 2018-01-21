Сирия: ребенок погиб в результате авиаудара ВВС Турции по Африну

Дамаск, 21 января. Одной из первых мирных жертв операции турецкой армии против курдов в Африне стал семилетний мальчик арабского происхождения, который получил ранения в результате авианалета ВВС Турции и скончался на операционном столе.

Saddening photo of a 9-year old boy who got caught up in a #Turkish airstrike in #Afrin, Syria. #DefendAfrin pic.twitter.com/DBO7fAXMG6 — zda (@EzdaKurd) January 21, 2018

«Мальчик арабского происхождения не был спасен, несмотря на все усилия медиков, и скончался», — сообщило курдское новостное агентство Firat.

В целом, жертвами ударов турецкой авиации стали девять человек, в том числе шестеро мирных граждан, более десятка получили ранения.

Ранее RT сообщало о начале новой военной операции турецких войск против курдских вооруженных формирований на территории Сирии. При поддержке военных сил сирийской «умеренной оппозиции» турецкие войска ведут наступление на курдские силы «Демократического союза» (PYD) и «Народной самообороны» (PYD). Сирийское правительство решительно осудило нападение.

В МИД РФ призвали стороны конфликта проявить взаимную сдержанность и сосредоточиться на достижении политического урегулирования в Сирии и поддержке государственного суверенитета страны, отмечает «Газета.ru».