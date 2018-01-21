Эксперт назвал возможную причину отказа Apple от iPhone X

Пекин, 21 января. Уже к середине наступившего года новый iPhone X может быть снят с производства компанией Apple, как не оправдавший надежд. По мнению одного из известнейших в мире экспертов по Apple, аналитика KGI Securities Минг Чи Куо, низкий спрос в Китае может поставить точку в истории самой высокотехнологичной модели смартфона от Apple.

Эксперт утверждает, что Apple не удастся достигнуть своего плана по продажам iPhone X — вместо предполагаемых 80 миллионов устройств реализовать удастся лишь 62 млн, причем половину из них — в течение первой половины 2018 года. Пока что спрос на устройства от американской компании продолжает расти, однако iPhone X разочаровал китайских пользователей.

Как отмечает «Инфореактор», в Китае поклонники электронных гаджетов были разочарованы iPhone X из-за черной рамки в верхней части экрана — в последнее время на китайском рынке исключительной популярностью пользуются только устройства с большим безрамочным дисплеем. Кроме того, iPhone X многим просто не по карману на крупнейшем в мире китайском рынке смартфонов.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что к юбилею президента России Владимира Путина компанией Caviar был выпущен подарочный iPhone X с золотым профилем российского лидера. Стоимость роскошной модели составила 279 тысяч рублей.