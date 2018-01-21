Россиянин Махачев нокаутировал бразильца Тибау на турнире UFC
Бостон, 21 января. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев нокаутировал своего соперника из Бразилии Глейсона Тибау еще до окончания первой минуты поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прошедшего в США.
Сообщается, что бой, состоявшийся в Бостоне на турнире UFC 220, завершился на 57-й секунде первого раунда.
Отмечается, что бразильский боец упал после удара через руку в исполнении Махачева, после чего россиянин добил соперника.
Добавим, что теперь на счету 26-летнего дагестанского спортсмена находится 15 побед и одно поражение.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин увлекается спортивными единоборствами, в особенности самбо и дзюдо. Дзюдо российский глава занимается с 11 лет, и имеет звание мастера спорта по этому виду боевых искусств. Также он неоднократно становился чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и был мастером спорта по этому виду единоборств. Кроме того, Путин имеет черный пояс по карате.