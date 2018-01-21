СМИ подсчитали последствия ядерного удара по Гавайям

Гонолулу, 21 января. Американские СМИ рассказали, какие последствия могут быть от ядерной атаки на Гавайи.

Специалистами была использована программа Nukemap, разработкой которой занимался Технологический институт Стивенса. Ранее в американском штате жители были напуганы ложной информацией о возможной ракетной атаке.

В качестве оружие был выбран заряд мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте. По легенде эпицентр взрыва пришелся на Гонолулу. При взрыве на высоте порядка 600 метров сразу же погибнут 158 тысяч человек, ранения различной степени тяжести получат 173 тысячи жителей Гавайев. Будут уничтожены сотни социальных объект. Кроме того, после взрыва по территории штата может пройти «огненный шторм», передает телеканал «360».