СМИ сообщили об ударе по турецкой провинции Килис

Анкара, 21 января. Региональные СМИ сообщают, что в ночь на воскресенье с территории Сирии были выпущены три ракеты по турецкой провинции Килис.

Согласно имеющимся данным, один из ударов был нанесен по одноименной столице провинции. Источник в силах безопасности сообщил, что в результате обстрела получили повреждения некоторые здания. Известно также, что один человек получил незначительные травмы.

В настоящее время остается неизвестным, кто именно нанес удары.

Ранее Газета.ру сообщала, что в субботу ВВС Турции начали операцию против курдских формирований в сирийском районе Африн. Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что вооруженные силы страны могут 21 января начать наземную операцию в Сирии.