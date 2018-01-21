Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в 2017 году

Москва, 21 января. Эксперты компании Focus2Move назвали самые популярные кроссоверы в мире в 2017 году.

Сообщается, что лидером рейтинга стала Toyota RAV4, обогнавшая победителя предыдущих лет Hondu CR-V. На третьем месте оказался Volkswagen Tiguan. За ним следуют Hyundai Tucson и китайский автомобиль Haval H6.

Замыкают десятку самых продаваемых кроссоверов прошлого года Nissan Qashqai, Nissan Rogue, Nissan X-Trail, Kia Sportage и Mazda CX-5.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оценил экспериментальные пассажирские модели Ульяновского автозавода, созданные на базе нового коммерческого автомобиля УАЗ «Профи». Например, микроавтовтобус 4Х4 на 14 пассажиров сменит легендарную «буханку» и соответствует всем требованиям, предъявляемым к перевозке детей. Также российский глава увидел новый автомобиль скорой помощи класса С (реанимобиль).