Госдеп сократил количество постов в Twitter на русском языке
Вашингтон, 21 января. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки сократит количество постов в русскоязычном профиле в Twitter.
Согласно информации, опубликованной на официальной странице ведомства, это связано с задержками в принятии бюджета.
В связи с задержкой в принятии бюджета эта лента новостей не будет обновляться регулярно.— США по-русски (@USApoRusski) January 20, 2018
Пожалуйста, следите за дополнительной информацией на англоязычном аккаунте @StateDept
В сообщении сказано, что интересующую информацию можно будет найти в аккаунте, который ведется на английском языке, сообщает телеканал «360».
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле изучают посты в социальной сети Twitter, которые публикует американский лидер Дональд Трамп.