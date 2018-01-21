Госдеп сократил количество постов в Twitter на русском языке

Вашингтон, 21 января. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки сократит количество постов в русскоязычном профиле в Twitter.

Согласно информации, опубликованной на официальной странице ведомства, это связано с задержками в принятии бюджета.

В связи с задержкой в принятии бюджета эта лента новостей не будет обновляться регулярно.

Пожалуйста, следите за дополнительной информацией на англоязычном аккаунте @StateDept — США по-русски (@USApoRusski) January 20, 2018

В сообщении сказано, что интересующую информацию можно будет найти в аккаунте, который ведется на английском языке, сообщает телеканал «360».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле изучают посты в социальной сети Twitter, которые публикует американский лидер Дональд Трамп.

