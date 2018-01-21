Народ Македонии выберет новое название страны на референдуме

Скопье, 21 января. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что граждане страны определят новое название государства в ходе общенационального референдума.

«Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме», — сказал глава македонского правительства.

Напомним, что с 1991 года продолжается спор между Македонией и Грецией, требующей изменить название государства, чтобы его не путали с соседней греческой областью Македония.

Кроме того, Греция блокирует вступление Македонии в НАТО и Евросоюз, говорится в материале Газеты.ру.

По информации региональных СМИ, в настоящее время обсуждается пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).

В прошлом году президент России Владимир Путин пожелал Македонии решить внутриполитические проблемы демократическим путем.