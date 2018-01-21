Пушков ответил на требование Молдавии о компенсации за «оккупацию Приднестровья»

Москва, 21 января. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что намерение Молдавии «выставить счет» Москве за «оккупацию» Приднестровья, является потугами, обреченными на провал.

«Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать «дайте деньги»! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем», — говорится в сообщении российского сенатора в Twitter.

В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 20, 2018

Напомним, что ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что Россия нарушила нормы международного права в связи с чем Кишинев намерен взыскать с Москвы миллиарды долларов за «оккупацию» Приднестровья.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что признает территориальную целостность Молдавии и не собирается признавать Приднестровье. Пресс-служба Кремля отмечала, что в отношении приднестровского урегулирования Россия последовательно выступает за достижение компромисса между Кишиневом и Тирасполем, выработанного в ходе равноправных переговоров на основе норм и принципов международного права.