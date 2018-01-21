Выборы-2018: Российская партия пенсионеров поддержала кандидатуру Путина

Москва, 21 января. Российская партия пенсионеров выразила поддержку кандидатуре действующего президента РФ Владимира Путина на грядущих в марте выборах главы государства.

«Съезд принял решение о политической поддержке кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина на выборах 18 марта 2018 года», — говорится в материалах по итогам съезда партии.

По словам председателя партии Владимира Буракова, в такое сложное для России время нельзя менять лидера.

Ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Он отметил, что рассчитывает на широкую поддержку партий и граждан. Ранее кандидатуру Путина поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия», а также ряд партий, не представленных в Государственной думе, например «Родина», «Патриоты России», «Гражданская платформа» и т.д.