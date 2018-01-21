Сирия: курды сообщили о девяти жертвах бомбардировок турецких ВВС

Африн, 21 января. Информационный ресурс Иракского Курдистана Rudaw сообщил, что жертвами бомбардировок сирийского Африна турецкими ВВС стали девять человек.

«В результате турецких авиаударов убиты шесть мирных жителей, три бойца сил самообороны сирийских курдов (YPG)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще тринадцать мирных жителей были ранены.

Ранее Газета.ру сообщала, что в субботу Генеральный штаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в свою очередь, заявил, что наземная операция в Африне может начаться в воскресенье.