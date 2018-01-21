Скончался британский бас-гитарист Джим Родфорд

Лондон, 21 января. В Великобритании на 77-м году жизни скончался бас-гитарист известных рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд.

Сообщается, что музыкант умер 20 января. По словам основателя The Zombies Рода Арджента, его точная причина смерти пока не установлена.

Отмечается, что гитарист скончался после возвращения домой после своего последнего отыгранного концерта в составе The Zombies.

RIP Jim Rodford x pic.twitter.com/z63zj9ZkdN — The Zombies (@TheZombiesMusic) January 20, 2018

«Я опустошен внезапной потерей Джима. Я слишком разбит, чтобы сформулировать мысль. Это такой шок, я всегда думал, что Джим будет жить вечно», — написал в своем микроблоге в Twitter основатель группы The Kinks Дейв Дэвис.