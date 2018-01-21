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Шойгу поздравил военнослужащих с Днем инженерных войск
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    Шойгу поздравил военнослужащих с Днем инженерных войск

    3:30  21 Января 2018
    82

    Шойгу поздравил военнослужащих с Днем инженерных войск

    Москва, 21 января. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу направил военнослужащим поздравление Днем инженерных войск.

    Руководитель российского оборонного ведомства рассказал о героизме, мужестве и самоотверженности военных.

    «Сегодня военные инженеры достойно продолжают традиции, заложенные предшественниками, успешно осваивают сложную современную технику, совершенствуют профессиональную подготовку, эффективно решают поставленные задачи», — сказано в тексте поздравления.

    Шойгу также отметил работу военных в рамках операции на территории Сирии, которые помогают восстанавливать социальные объекты, а также помогают сирийским военным разминировать освобожденную от боевиков «Исламского государства»1 территорию.

    Напомним, президент России Владимир Путин в конце прошлого года отдал приказ о выводе значительной части войск из Сирии, однако российские военные продолжают помогать в разминировании и доставляют гуманитарные грузы.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Настасья Шеркунова
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    #сергей шойгу #владимир путин #инженерные войска
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