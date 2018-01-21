Британский школьник взломал компьютеры руководства ЦРУ и ФБР

Лондон, 21 января. Британский подросток Кейн Гэмбл получил доступ к секретной информации, взломав компьютеры ряда высокопоставленных американских чиновников.

Сообщается, что Гэмбл смог получить доступ к компьютерам экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, заместителя помощника бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Аврил Хайнс и советника по науке и технологиям Джона Холдрена.

Также, школьник убедил службу техподдержки Федерального бюро расследований в том, что является занимавшим тогда пост заместителя директора ФБР Марком Джулиано, и таким образом внедрился в базы данных разведки.

Помимо этого, Гэмбл получил доступ к сети Министерства юстиции США, данным нескольких десятков тысяч сотрудников ФБР и многим делам, а также к некоторым чрезвычайно секретным вопросам, касающимся, среди прочего, военных и разведывательных операций в Афганистане и Иране.

Подросток был арестован и полностью признал свою вину. Дата вынесения приговора пока не назначена.