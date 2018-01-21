Киев, 21 января. Служба безопасности Украины подготовила и передала президенту страны Петру Порошенко и его семье паспорта на вымышленные имена и фамилии. Об этом сообщают украинские СМИ.

По имеющимся данным, документы были изготовлены по запросу бывшего министра обороны Украины Валерия Гелетея. Тот утверждал, что в адрес украинского лидера поступают угрозы.

На этом основании Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ изготовил так называемые ДОПы — паспорта на вымышленные имена, — сообщает телеканал «360».

Ранее украинские СМИ выяснили некоторые подробности тайного отдыха президента Порошенко на Мальдивских островах. Оказалось, в частности, что украинский лидер потратил за шесть дней пребывания на курорте около 500 тысяч долларов США. В администрации Порошенко отдых на Мальдивах подтвердили.