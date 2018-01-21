«АвтоВАЗ» изменил комплектации для Lada Granta, Kalina и Priora

Тольятти, 21 января. Российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» пересмотрела комплектацию самых популярных моделей Lada Granta, Kalina и Priora.

Так, новая версия LADA Kalina получила комплекс ЭРА-ГЛОНАСС. При этом, версии Classic, Comfort и Luxe лишились индикатора переключения передачи, который получит только LADA Kalina Standart.

Сообщается, что из комфорт-версии Granta исчезнет устаревшая аудиосистема, ее заменит навигационно-мультимедийный блок с экраном. Спортивную версию лишат текстильных ковриков. Модели «люкс» с механической коробкой передач дополнят ассистентом водителя при подъеме (HAS).

Отмечается, что модель LADA Priora будет выпускаться в двух новых комплектациях — Comfort и Image. Машины оснастят мультимедийной системой, интерьером Special Edition, семидюймовым экраном, USB и SD-ридерами, Bluetooth, Handsfree и 15-дюймовыми легкосплавными дисками.