Основатель VisionLabs объяснил, что даст образованию в России технология распознавания лиц

Москва, 21 января. Основатель VisionLabs Александр Ханин рассказал о внедрении в образовательный процесс в России технологии распознавания лиц.

По его словам, новация позволяет сдавать экзамены и тестовые задания в режиме онлайн, что, в свою очередь, делает образовательный процесс гибче и доступнее. Ханин отметил, что система VisionLabs уже используется в Московском институте психоанализа.

«Вузы с дистанционным образованием могут полностью перевести все процессы в онлайн без тревог о том, что студенты могут мошенничать на тестах или при обучении. Для программ с очным обучением это возможность перенести процесс сдачи экзаменов, тестов и домашнего задания в онлайн», — подчеркнул основатель VisionLabs, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бесплатное высшее образование в России сохранится.