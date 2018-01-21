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Спорт
Российская фигуристка Загитова назвала свою победу на ЧЕ полной неожиданностью
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    Российская фигуристка Загитова назвала свою победу на ЧЕ полной неожиданностью

    2:33  21 Января 2018
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    Российская фигуристка Загитова назвала свою победу на ЧЕ полной неожиданностью

    Москва, 21 января. Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что не ожидала того, что победа на  чемпионате Европы стала для нее полной неожиданностью.

    «Я не ожидала, что смогу победить, я еще даже не осознала, что выиграла», — сказала спортсменка.

    Она также отметила, что очень сильно нервничала, так как между утренней тренировкой и соревнованиями был большой перерыв, но ей помогла поддержка зрителей.

    «Думаю, сегодня зрители поддерживали меня еще больше, чем во время короткой программы. Я слышала, как дети и взрослые кричали: «Давай, Алина!» — рассказала Загитова.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в субботу россиянка Алина Загитова одержала победу на чемпионате Европы по фигурному катанию, прошедшем в Москве.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #фигурное катание #алина загитова
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