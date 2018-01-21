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Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Анапе
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    Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Анапе

    2:12  21 Января 2018
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    Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Анапе

    Анапа, 21 января. В городе Анапа Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС РФ.

    «Жителями города толчки ощущались. По докладу Единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, жертв и разрушений нет. Жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме. Эвакуация населения не производилась»,  — отмечается в сообщении.

    В пресс-службе МЧС РФ также сообщили, что полученные данные отправили в Геофизическую службу РАН в Обнинск для дальнейших исследований.

    Газета.ru напоминает, что ранее землетрясение магнитудой 4,9.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #землетрясение #мчс рф #краснодарский край #анапа
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