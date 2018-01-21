Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Анапе

Анапа, 21 января. В городе Анапа Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС РФ.

«Жителями города толчки ощущались. По докладу Единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, жертв и разрушений нет. Жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме. Эвакуация населения не производилась», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ также сообщили, что полученные данные отправили в Геофизическую службу РАН в Обнинск для дальнейших исследований.

Газета.ru напоминает, что ранее землетрясение магнитудой 4,9.