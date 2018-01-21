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Общество
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Россия
Выборы-2018: эксперт считает, что Путин даже в 100 лет сможет грамотно управлять страной
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    Выборы-2018: эксперт считает, что Путин даже в 100 лет сможет грамотно управлять страной

    2:13  21 Января 2018  /обновлено: 2:19  21 Января 2018
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    Выборы-2018: эксперт считает, что Путин даже в 100 лет сможет грамотно управлять страной

    Москва, 21 января. Эксперт издания Newsweek полагает, что президент РФ Владимир Путин и в сто лет сможет эффективно управлять страной.

    В материале издания говорится, что если российского лидера Владимира Путина выберут в 2048 году, то у России будет столетний президент.

    Ранее неизвестные зарегистрировали адреса сайтов с датами следующих четырех президентских выборов в России — Putin2024.ru, Putin2036.ru, Putin2042.ru и Putin2048.ru.

    Несмотря на то, что данное предположение идет вразрез с действующим российским законодательством, пользователи Интернета поддержали подобную перспективу, отметив, что российский лидер прекрасно себя чувствует.

    Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

    Ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Он отметил, что рассчитывает на широкую поддержку партий и граждан. Кандидатура действующего российского главы получила поддержку партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #путин #президент #выборы-2018
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