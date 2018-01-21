Выборы президента: аккредитация журналистов открываются в воскресенье

Москва, 21 января. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и региональные избирательные комиссии открывают аккредитацию для журналистов с воскресенья, 21-го января. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заявки в ЦИК могут подать федеральные СМИ, а также средства массовой информации, прошедшие регистрацию в двух и более регионах РФ.

Прием документов ЦИК завершит 7 марта в 18.00 по московскому времени. Подать документы в региональные избирательные комиссии можно не позже 14 марта. Представители аккредитованных изданий получат возможность участвовать, в том числе, при установлении итогов голосования.

Ранее стало известно, что в поддержку действующего главы государства и кандидата на пост президента России Владимира Путина собрано более 1,5 миллиона подписей, то есть в пять раз больше, чем требует законодательство России.