Пожар в пражском отеле ликвидирован

Прага, 21 января. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в пражском отеле Eurostars David. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате возгорания в отеле погибли два человека, а еще девять получили ранения различной степени тяжести. По имеющимся данным, состояние пяти пострадавших медики оценивают, как тяжелое. Также около 40 человек были эвакуированы из здания гостиницы.

На месте происшествия работают сотрудники компетентных органов, которые устанавливают обстоятельства инцидента. Наиболее вероятной причиной пожара специалисты считают поломку в системе кондиционирования воздуха, — передает RT.

Газета.ru сообщает, что у посольства Российской Федерации в Чехии к настоящему моменту нет информации о погибших и пострадавших гражданах России в результате пожара в гостинице Eurostars David.