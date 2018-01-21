Первому походу новейшего корабля ВМС США помешали льды

Монреаль, 21 января. Первый поход новейшего боевого корабля ВМС США USS Little Rock прервался из-за ледяной преграды.

Сообщается, что судно, введенное в эксплуатацию в конце 2017 года, покинуло порт Баффало и не смогло добраться до порта приписки во Флориде, застряв во льдах в районе Монреаля.

Отмечается, что из-за холодной зимы ледовая обстановка весьма тяжелая, кроме того, для того, чтобы вызволить корабль не хватает буксиров.

Представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон сообщила, что корабль пробудет там, пока погодные условия не улучшатся.