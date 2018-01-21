Сирия: глава Генштаба Турции обсудил операцию в Африне с РФ и США

Анкара. 21 января. Пресс-служба Минобороны Турции сообщила, что глава Генерального штаба Вооруженных сил страны Хулуси Акар перед началом операции против курдских формирований в сирийском регионе Африн переговорил с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и главой Комитета начальников штабов Пентагоном Джозефом Данфордом.

Сообщается, что отдельные телефонные переговоры прошли по запросам американской и российской сторон.

Ранее Газета.ру сообщала, что в субботу Генеральный штаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне.

Было заявлено, что целью операции являются зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета.